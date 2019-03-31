950 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию на 16.00 воскресенья – МВД Украины

По состоянию на 16.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев – 137; Днепропетровской области – 90; Одесской – 88; Донецкой- 81; Харьковской – 81; Луганской – 41; Винницкой- 34", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

В министерстве уточнили, что указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией – 82; подкупом избирателей – 27; повреждением бюллетеней – 20; фотографированием бюллетеней – 70; попыткой выноса бюллетеня с участка – 8.

"По данным фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органами полиции составлено 4 административных протокола", - говорится в информации.