Выборы2019

Выборы

16:14 31.03.2019

950 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию на 16.00 воскресенья – МВД Украины

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По состоянию на 16.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев – 137; Днепропетровской области – 90; Одесской – 88; Донецкой- 81; Харьковской – 81; Луганской – 41; Винницкой- 34", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

В министерстве уточнили, что указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией – 82; подкупом избирателей – 27; повреждением бюллетеней – 20; фотографированием бюллетеней – 70; попыткой выноса бюллетеня с участка – 8.

"По данным фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органами полиции составлено 4 административных протокола", - говорится в информации.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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