На выборах президента Украины на 15:00 проголосовали 45,12% избирателей по данным 23 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,12% по данным 23 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 23 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 43,24%, Днепропетровской - 47,14%, Донецкой - 44,54%, Житомирской - 46,31%, Киевской - 45,53%, Луганской - 42,03%, Львовской - 34,18%.

Полтавская область показала яку 47,54%, Сумская - 48,79%, Тернопольская - 40,88%, Харьковская– 44,61%, Черниговская 47,01%, Киев - 44,21%.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.