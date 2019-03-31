Почти 650 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию на 15.00, открыто 11 производств – Нацполиция

По состоянию на 15.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Ход избирательного процесса по состоянию на 15.00 в инфографике: 649 заявлений и сообщений в полицию о нарушениях избирательного законодательства. 11 сообщений следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

При этом в МВД Украины уточнили, что из поступивших к 15.00 больше всего поступило из Киева – 76; Донецкой области – 66; Харьковской – 61; Сумской – 50; Полтавской – 42; Днепропетровской – 41; Одесской – 39; Луганской – 35; Винницкой – 26.

"Указанные факты в основном связаны с: незаконной агитацией – 68; подкупом избирателей – 20; повреждением бюллетеней – 19; фотографирование бюллетеней – 42; попыткой выноса бюллетеня с участка – 6", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Также в министерстве добавили, что кроме начатых по данным фактам 11 уголовных производств полицейские составили 4 административных протокола.