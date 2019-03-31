КИУ прогнозирует явку на выборах президента Украины на уровне выборов 2014 года

Комитет избирателей Украины прогнозирует явку на очередных выборах президента Украины, на уровне голосования 2014 года, сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

"Мы видим, что явка фактически совпадает с показателями 2014 года плюс/минус 0,5%. Если ничего не случится, мы можем увидеть явку на уровне 2014 года. Это очень неплохие показатели, говорящие о том, что граждане очень активно голосуют", - сказал он в эфире телеканала "Прямой", отметив, что утром на ряде участков были зафиксированы очереди.

А.Кошель также назвал основными проблемами текущих выборов определенную некорректность работы избирательных комиссий и публикацию избирателями бюллетеней с отметкой про голосование в соцсетях.

Он напомнил, что один из кандидатов в президенты Украины показал журналистам и избирателям свой бюллетень в прямом эфире.

"Возможно, этот кандидат также будет привлечен к административной ответственности", - отметил глава КИУ.

В то же время, А.Кошель подчеркнул, что Комитет избирателей Украины в настоящее время не видит угрозы срыва выборов.

"Я не вижу никаких оснований говорить о возможной угрозе срыва выборов. Есть проблема с агитацией, есть проблема с работой комиссий. Но то, что меня радует – есть только лишь несколько фактов, когда мы можем подозревать организацию контролированного голосования", – сказал он.

Глава организации также отметил, что в КИУ прогнозируют возможное возникновение проблем с подсчетом голосов.

"У нас есть причины об этом говорить, поскольку в нашей организации есть четыре примера так называемых "инструкций членов ЦИК",… в которых призывают осуществлять противоправные действия", - сказал А.Кошель.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Как сообщалось, явка избирателей на президентских выборах в 2014 году составила 60,2%.