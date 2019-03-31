Выборы2019

Выборы

15:15 31.03.2019

Во Львовской области на выборах президента активно голосуют жители больших городов – "Опора"

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Во Львовской области на выборах президента Украины активно голосуют жители больших городов, а в селах оживления не наблюдается, сообщил аналитик Гражданской сети "Опора" Тарас Радь.

"Кампания проходит спокойно и активно. В селах мы не наблюдаем оживления, а вот во Львове и других крупных городах области избиратели проявляют большую активность с самого утра", - сказал он в прямом эфире "Украинского радио Львов" в воскресенье.

По его данным, в области по стоянию на 11.00 воскресенья проголосовали более 10% избирателей.

Также представитель "Опоры" отметил, что системных нарушений наблюдатели организации пока не зафиксировали.

В то же время, наблюдатели ГС "Опора" фиксируют "традиционные нарушения": два случая, когда избирателям выдавали бюллетени без паспорта, нарушение тайны голосования – люди не могли проголосовать в кабинках, потому что там было темно, и они выходили из кабинок.

Также на одном участке в Жидачевском районе перед началом голосования представители комиссии не смоги открыть сейф с бюллетенями и вынуждены были разрезать дверку болгаркой.

Во Львовском городском совете сообщили, что по состоянию на 12.00 проголосовали 80 тыс. избирателей или 13,8% от общего количества.

В полиции Львовской области зарегистрировали два обращения о возможных нарушения закона. В одном из случаев жительница Львова заявила, что возле избирательного участка во Франковском районе Львова неизвестный представляется журналистом и интересуется у граждан, за кого они проголосовали. Еще одна львовянка заявила в полицию, что во время голосования обнаружила напротив своей фамилии в списках избирателей чужую подпись.

По этим фактам полиция проводит проверку.

Теги: #львовская #явка #выборы
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