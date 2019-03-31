Выборы2019

Выборы

15:06 31.03.2019

Кернес прогнозирует 65%-ную явку по Харькову в первом туре выборов президента Украины

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По Харькову по состоянию на 12:00 воскресенья явка избирателей на выборах президента Украины составила около 15%, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, по прогнозам Г.Кернеса явка в первому туре по Харькову составит около 65%.

"Конечно, будет второй тур. Но, думаю, и результаты первого всех удивят", - цитирует пресс-служба мэра Харькова.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #явка #прогноз #кернес #выборы #харьков
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