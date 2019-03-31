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Выборы

15:05 31.03.2019

Все избирательные участки в Украине работают – ЦИК

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По состоянию на день воскресенья в Украине функционируют все избирательные участки на выборах президента страны, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

Вместе с тем, в ходе брифинга в Центризбиркоме О.Конопольский сообщил, что одна из окружных комиссий обратилась в ЦИК с просьбой подтвердить законность проводимого голосования на одном из участков, где неправильная печать.

"К нам обратилась окружная избирательная комиссия 143 округа с обращением, в котором просит подтвердить право граждан на голосование несмотря на ошибку в номере избирательного участка, который указан на печатке", - сказал он.

Замглавы ЦИК уточнил, что бюллетени на этом участке выдавались избирателям с самого утра, но теперь ОИК попросила подтверждения законности такого голосования из-за неверного номера печати. "Голосование там идет", - констатировал О.Конопольский.

В связи с этим обращением в настоящее время ЦИК проводит заседание.

Замглавы ЦИК также отметил, что один из проблемных участков в Измаиле (Одесская обл.), который не открывался более 5 часов, уже получил напечатанные бюллетени и работает.

Среди прочего О.Конопольский сообщил, что избирательный участок в Австралии окончил работу, в голосовании приняло участие 125 избирателей из 1тыс. 737 лиц, включенных в список избирателей.

Теги: #участки #цик
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