Полиция квалифицирует действия Ляшко как нарушение тайны голосования

Полиция квалифицирует действия кандидата в президенты Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, продемонстрировавшего свой бюллетень после голосования, как "нарушение тайны голосования", дальнейшую подследственность дела определит прокуратура, сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

На брифинге в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать полиция на действия О.Ляшко, А.Шевченко сказал: "Безусловно, квалификация, внесение в ЕРДР, а потом по подследственности передачи при согласовании с прокуратурой".

Он уточнил, что речь идет о квалификации по ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования).

"Если будет переквалификация в отношении лица, то расследование лиц с таким статусом – это исключительно прерогатива Генпрокуратуры. Но первичную информацию полиция соберет и, безусловно, квалифицирует", - подытожил А.Шевченко.

Ранее в этот день О.Ляшко во время голосования на президентских выборах продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.