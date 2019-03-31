ЦИК готовит почву для массовой легализации фальсификаций избиркомами, заявляют в штабе Бойко

В штабе кандидата в президенты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко заявляют, что Центральная избирательная комиссия готовит почву для массовой легализации фальсификаций результатов выборов президента Украины избирательными комиссиями.

Согласно обнародованному в воскресенье днем на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщению, в субботу ЦИК приняла решение, согласно которому любой вышестоящий избирком имеет право прекращать полномочия члена нижестоящей комиссии на основании акта, составленного другими членами этой же нижестоящей избирательной комиссии.

"Данное решение создаёт возможности для массовых зачисток в комиссиях всех уровней и позволит власти оставить только лояльных членов избиркомов", - сказал представитель Ю.Бойко в ЦИК Григорий Москаленко.

По его словам, ЦИК приняла это решение за 10 минут до окончания срока на его обжалование.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.