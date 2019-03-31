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14:25 31.03.2019

У Зеленского говорят о явке 18,9% на 12:00 и 1500 обращениях о нарушениях: "мертвые души", плохое пломбирование урн и давление на наблюдателей

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У Зеленского говорят о явке 18,9% на 12:00 и 1500 обращениях о нарушениях: "мертвые души", плохое пломбирование урн и давление на наблюдателей

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского говорят, что по их данным, собранным в режиме реального времени, явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 12:00 составляла 18,9%.

"То есть у нас явка уже больше, чем заявляет ЦИК, и обновляется в режиме реального времени. Потому что у них явка, которая, например, на 12:00, на самом деле собрана по состоянию на 10:30-11:00. А нам наши люди сообщают явку именно на 12:00, и она постоянно обновляется, поскольку кто-то сообщил в 12:30, кто-то в 13:00. В целом наши цифры коррелируются с данными ЦИК, но они более динамично поступают", - рассказал координатор "ЗЕ!Команды" Александр Корниенко на брифинге в воскресенье.

Он также отметил, что в колл-центр штаба В.Зеленского поступило уже более 1500 обращений о нарушениях. "Большинство из них касаются организационных нарушений, но уже начали поступать сигналы об искажении результатов. О каких-то непонятных "подвозах", людях, которые стоят на выходе из участков", - указал А.Корниенко.

Координатор "ЗЕ!Команды" подчеркнул, что наиболее массовым нарушением являются "мертвые души" в списках избирателей. Например, в списке был человек, который умер в 1995 году.

Также по его словам, есть проблема с плохим пломбированием избирательных урн.

Кроме того, А.Корниенко заявил о нарушениях в отношении наблюдателей от "ЗЕ!Команды". "Принудительно требуют снять бейдж наблюдателя, что называют агитацией. Это не является агитацией, у нас есть все правовые основания так считать, и мы готовы это отстаивать в судах", - сказал он.

Теги: #явка #зеленский #нарушения #штаб
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