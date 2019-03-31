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14:11 31.03.2019

Мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались со своими бюллетенями - "Опора"

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Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин сфотографировались с бюллетенями возле избирательной урны на участках для голосования, после чего опубликовали фотографии на своих страницах в соцсети Фейсбук, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Фото Игорь Гундич опубликовал на своей странице в сети Facebook. На фото он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования. Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако, можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица, которые есть на участке, могли увидеть отметку, за кого Игорь Гундич отдал свой голос", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опоры" в воскресенье днем.

Кроме того, в гражданской сети добавили, что фотографию с бюллетенем также опубликовал на своей странице в Facebook и мэр областного центра Сергей Сухомлин.

"Согласно части 1 статьи 7 закона Украины "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования", - напоминают в "Опоре".

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #нарушения #опора #чиновники #выборы #житомирщина
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