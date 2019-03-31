Существенных нарушений в день голосования в Харьковской области не зафиксировано – глава ОГА

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявляет, что на данный момент в день выборов президента Украины в области не зафиксировано существенных нарушений избирательного законодательства.

"Надеемся, что явка сегодня будет высокая. На это время она немного выше, чем на прошлых выборах", - цитирует Ю.Светличную пресс-служба Харьковской ОГА в воскресенье.

По ее словам, по состоянию на 12:00 воскресенья существенных нарушений избирательного законодательства в области не зафиксировано.

По информации, опубликованной на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, явка по Харьковской области по состоянию на 11:00 составила 17,09%. В 2014 году на выборах президента по состоянию на 11:00 явка по Харьковской области составляла 16,58%.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.