В Чернигове правоохранители проверяют информацию о минировании штаба одного из кандидатов в президенты

В г.Чернигов неизвестный сообщил, что взорвет штаб одного из кандидатов в президенты Украины в случае "непрекращения подкупа избирателей", сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Чернигов: в 12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штаб одного из кандидатов", - сообщает МВД Украины на странице в микроблоге Твиттер в воскресенье.

Национальная полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проводят проверки по указанным адресам.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.