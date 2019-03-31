Выборы2019

Выборы

13:03 31.03.2019

Незаконная агитация, фото бюллетеней и проблемы в работе УИК являются главными проблемами в день голосования на выборах - КИУ

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Главными проблемами в день голосования на выборах президента Украины являются незаконная агитация, фотографирование заполненных бюллетеней, проблемы в работе участковых избирательных комиссий и провокации силового характера, генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

"По состоянию на 12:00 эксперты КИУ отмечают главные проблемы в день голосования. Первое – незаконная агитация в день выборов. Наблюдатели КИУ сообщают, что в большинстве регионов Украины имеют место факты, когда официальные наблюдатели одного из кандидатов используют бейджи с символикой кандидата. Часто это приводит к конфликтным ситуациям, поскольку наблюдатели и члены комиссий заставляют их прекратить использование материалов с признаками агитации", - написал А.Кошель на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресение.

Вторая проблема – работа УИК.

"По нашей информации члены трех УИК поставили штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов, чем нарушили нормы действующего законодательства. Такие действия привели к порче бюллетеней. Как результат - затягивание начала голосования и потеря ряда голосов избирателей, которые не вернутся на участке", - пояснил гендиректор КИУ.

Также, по его словам, есть случаи фотографирования избирателями заполненных бюллетеней (Винницкая обл. УИК №051488, Черновицкая обл., УИК №730507, №730514).

"Такие действия могут быть как проявлением зависимости избирателей от социальных сетей и размещения фото, так и технологиями обмена фото с заполненным бюллетенем на финансовое вознаграждение. В любом случае – это нарушение действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность, включая уголовной", - пояснил А.Кошель.

Кроме того, по его словам, имеют место один факт действий силового характера - вброс воспламеняющейся вещества на один из участков в пгт.Борзна Черниговской обл. "Будем надеяться, что на этом провокации остановятся", - написал А.Кошель.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #наблюдатели #нарушения #выборы
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