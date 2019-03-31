Выборы в Киеве проходят спокойно, в полицию поступило 24 обращения о нарушениях – Крищенко

Выборы президента Украины в Киеве проходят спокойно, подчеркивает начальник Главного управления Нацполиции страны в столице Андрей Крищенко.

На брифинге в воскресенье днем в Киеве А.Крищенко рассказал, что все избирательные участки в столице открыты, на них в спокойном режиме проходит голосование. "8 участков были открыты в опозданием... В настоящий момент у нас уже есть 24 обращения о нарушениях", - рассказал он.

Речь идёт, по словам правоохранителя, о несвоевременном открытии участков, фотографировании бюллетеней, попытке выноса бюллетеней.

"Уже прошло несколько голосований кандидатов в президенты. Все прошло спокойно. В целом ситуация спокойная по Киеву", - подчеркнул начальник главка.

Комментируя информацию о том, что в Подольском районе глава участковой избирательной комиссии пришел на участок в нетрезвом состоянии, начальник полиции Киева сказал: "Это один из участков, который открылся с наибольшим опозданием. В отношении этого события составлены административные материалы. Сейчас этот участок работает".

При этом А.Крищенко не уточнил, находится ли нетрезвый глава участковой комиссии на рабочем месте. "Участок работает. Не могу сказать, возможно, секретарь комиссии возглавляет. Полиция не удаляла его (главу комиссии – ИФ), мы составили материалы и проводим проверку по факту несвоевременного открытия участка", - добавил он.