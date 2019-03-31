Выборы2019

Выборы

12:48 31.03.2019

Яценюк вместе с супругой проголосовали на президентских выборах

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Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк проголосовал вместе с супругой на выборах президента Украины в воскресенье.

"Даже перед избирательным участком я еще думал – думал, за кого отдать свой голос. Результаты сегодняшнего голосования – это что-то наподобие американского праймериса", - сказал А.Яценюк журналистам после голосования в воскресенье в Киеве.

Он отметил: "Сегодня мы узнаем, кто выиграл полуфинал, и через три недели мы будем знать финалиста".

По словам А.Яценюка, предстоящие три недели перед вторым туром президентских выборов в Украину будут непростыми и "будут требовать от украинцев ума, ответственности и принятия чрезвычайно серьезного решения".

Теги: #яценюк #голосование #выборы
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