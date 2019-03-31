Кандидат в президенты Гриценко проголосовал на выборах, его супруги Мостовой в списках не оказалось

Кандидат на должность президента Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко около полудня воскресенья проголосовал на выборах главы Украинского государства на одном избирательных участков в Голосеевском районе Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вместе с А.Гриценко на избирательный участок также прибыла его супруга, журналистка Юлия Мостовая, которая не смогла проголосовать, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

"У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет", - сказал кандидат в президенты журналистам после того, как воспользовался своим правом голоса.

В свою очередь Ю.Мостовая отметила, что голосует на этом участке с 18 лет и несколько дней тому назад находила себя в списках.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.