Выборы2019

Выборы

11:58 31.03.2019

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Последует

Теги: #явка #цик #выборы #экспресс
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