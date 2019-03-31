В Украине пока остается закрытым один участок в Измаиле, уточняет ЦИК

В Украине в день голосования на выборах президента страны открылись все избирательные участки, кроме одного – в г.Измаил Одесской области, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех, вопрос по которым решается", - сказала Т.Слипачук на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Однако позже она уточнила, что в данный момент не работает только участок в Одесской области, а вопрос по двум другим участкам уже решен, в том числе по участку в Киевской области.

"Это в Измаиле есть один участок, на котором штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии", - уточнила Т.Слипачук.

Она также отметила, что Центризбирком технически полностью подготовлен к возможным кибератакам.

Среди прочего, глава ЦИК призвала граждан не портить бюллетени.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.