В Полтавской области три УИК получили меньшее количество бюллетеней, чем у них избирателей – "Опора"

В Полтавской области участковые избирательные комиссии в с.Лука Лохвицкого района, с.Галущина Гребля и в с.Марьяновка Новосанжарского района получили меньшее количество бюллетеней, чем внесено избирателей в список, сообщает Гражданская сеть "Опора".

"Наблюдатели "Опоры" сообщили, что УИК №530454 (с.Лука - ИФ) получила 354 бюллетеня, тогда как на участке зарегистрировано 360 избирателей, из которых 18 голосуют на дому. По факту был составлен соответствующий акт и сообщено ОИК", - сообщается на сайте "Опоры" в воскресенье.

На УИК №530116 в с.Галущина поступило 252 бюллетеня, тогда как избирателей 253. Из них 18 гласит по месту регистрации.

Участковый избирком №530643 (с.Марьяновка) получил 183 бюллетеня, тогда как избирателей – 186.

В Гражданской сети "Опора" напоминают, что согласно ч.7 ст.71 закона Украины "О выборах президента Украины" избирательные бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.