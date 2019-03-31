В Украине в день выборов президента усилена охрана иностранных посольств и консульств – МВД

В Украине в воскресенье в день голосования на выборах президента страны усилена охрана посольств и консульств иностранных государств, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"На охрану общественной безопасности привлечено около 8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины, также усилена охрана особо важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств", - сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.