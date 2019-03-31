Выборы2019

Выборы

10:19 31.03.2019

Посол США в Украине надеется, что все обладающие правом голоса украинцы воспользуются возможностью определить будущее страны

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Посол США в Украине Мари Йованович в воскресенье утром выразила надежду, что все граждане Украины, которые обладают правом голосовать на выборах президента страны, воспользуются такой возможностью для определения будущего своей страны.

"В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающих избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - цитирует М.Йованович пресс-служба посольства в официальном аккаунте в соцсети Твиттер в воскресенье утром.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #сша #посол #выборы
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