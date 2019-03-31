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10:09 31.03.2019

Гройсман подал электронную декларацию за 2018г

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, и согласно ей общая сумма начисленного дохода составила 9млн 372тыс. 991 грн, тогда как начисленный доход в 2017 году составил 17млн 102тыс. 320 грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В 2018 году доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – 443тыс. 430 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5млн 198тыс. грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 3млн 731тыс. 561 грн", - сообщает в воскресенье утром пресс-служба правительства.

В информации отмечается, что в прошлом году также не произошло изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

Теги: #гройсман #декларация
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