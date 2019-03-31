В Волынской области наблюдателя "Опоры" не допустили на заседание участкового избиркома

В с.Новостав Гороховском районе Волынской области наблюдателя Гражданской сети "Опора" не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке №070091, сообщили в организации.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8:00 утра. На место инцидента вызвали полицию, поэтому наблюдатель "Опоры" подаст соответствующее заявление", - сказано в сообщении на сайте "Опоры" в воскресенье.

В организации напоминают, что в соответствии с п.1 ч.9 ст.69 закона Украины "О выборах президента Украины", официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа с учетом положений, установленных ч.9 ст.28 данного закона, в том числе при подсчете голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территориальном избирательном округе.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.