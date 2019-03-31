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10:04 31.03.2019

Морохрана Госпогранслужбы Украины усилила свое присутствие в зоне ответственности

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Морская охрана с целью контроля за соблюдением пограничного законодательства, режима государственной границы, обеспечения во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного в службе корабельно-катерного состава.

"Для патрулирования Черного и Азовского морей, реки Дунай назначено восемь тактических групп, обеспечивающих контроль за рейдовыми стоянками украинских портов, отслеживающих соблюдение законодательства Украины в ее прилегающей зоне, в исключительной (морской) экономической зоне судами заграничного следования и внутреннего сообщения", - сообщает в воскресенье утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пребывание корабельно-катерного состава на службе в море организовано таким образом, чтобы в сменно-вахтовый способ обеспечить качественное выявление и отслеживание обстановки вокруг стратегических объекте, а именно - портов, нефтяных терминалов и т.д., предотвращая осуществление провокаций, диверсионных и иных незаконных действий, в частности в день выборов в стране.

"В то же время, руководством Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы распределение сил и средств спланировано таким образом, что каждому военнослужащему предоставлена возможность реализовать конституционное право волеизъявления на выборах президента Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #усиление #морохрана
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