Выборы2019

Выборы

09:39 31.03.2019

Сотрудники МВД приступили к выполнению задач по обеспечению правопорядка на выборах президента Украины – Яровой

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Личный состав МВД Украины приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах президента страны, чрезвычайных ситуаций на утро воскресенья не зафиксировано.

"Личный состав приступил к выполнению поставленных задач по обеспечению правопорядка по всем расчетам", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой в ходе координационного совещания МВД в воскресенье утром.

"На этот момент у нас почти все открытые участки", - сказал он.

В ходе совещания также было отмечено, что по состоянию на 9 утра никаких чрезвычайных ситуаций на объектах проведения выборов не зафиксировано.

Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" уточнили в МВД, что по состоянию на 9 утра из-за технических проблем в Киеве не открыты 3 участка.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборах президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #сводка #мвд #выборы
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