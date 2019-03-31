Сотрудники МВД приступили к выполнению задач по обеспечению правопорядка на выборах президента Украины – Яровой

Личный состав МВД Украины приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах президента страны, чрезвычайных ситуаций на утро воскресенья не зафиксировано.

"Личный состав приступил к выполнению поставленных задач по обеспечению правопорядка по всем расчетам", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой в ходе координационного совещания МВД в воскресенье утром.

"На этот момент у нас почти все открытые участки", - сказал он.

В ходе совещания также было отмечено, что по состоянию на 9 утра никаких чрезвычайных ситуаций на объектах проведения выборов не зафиксировано.

Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" уточнили в МВД, что по состоянию на 9 утра из-за технических проблем в Киеве не открыты 3 участка.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборах президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.