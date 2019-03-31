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08:10 31.03.2019

Розенко задекларировал 702,5 тыс. грн доходов за 2018 год

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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой указал 702 537 грн доходов.

П.Розенко в 2018 году задекларировал 702 537 грн зарплаты, а члены его семьи 697 907 грн доходов.

Вице-премьер указал в е-декларации 300 тыс. грн, $10 тыс., EUR8 тыс. наличных средств, а также 111 468 грн на счету в ПАО "Райффайзен Банк Аваль".

Согласно электронной декларации, вице-премьер имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 81,4 кв. м и автомобиль Toyota Highlander (2011 года выпуска), а члены его семьи – земельный участок 1 001 кв. м и дом 358 кв. м в Погребах Киевской области.

Теги: #декларация #кабмин
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