Выборы2019

Выборы

21:57 30.03.2019

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение, связанное с избирательным процессом

1 мин читать

В "день тишины" киевские полицейские зарегистрировали 41 сообщение, 24 из них касались незаконной предвыборной агитации, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По состоянию на 21:00 в полицию Киева поступило 41 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, из них - 24 факта связаны с незаконной агитацией. Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киевской области.

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме.

Теги: #киевская #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 30.03.2019
В "день тишины" в полицию Харьковщины поступило 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

В "день тишины" в полицию Харьковщины поступило 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

17:07 30.03.2019
Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

16:32 30.03.2019
Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

15:57 30.03.2019
"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

15:36 30.03.2019
СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

13:29 30.03.2019
В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

11:14 30.03.2019
"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

10:42 30.03.2019
Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

09:59 30.03.2019
Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

09:36 30.03.2019
В Украине "день тишины"

В Украине "день тишины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Жители Батуми протестуют против строительства в порту транзитного терминала по перевалке минудобрений

В Одессе водитель автомобиля сбил трех нацгвардейцев - Князев

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный – штаб

Аваков: У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Более 5,5 тыс. крымчан сменили место голосования для участия в выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА