В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение, связанное с избирательным процессом

В "день тишины" киевские полицейские зарегистрировали 41 сообщение, 24 из них касались незаконной предвыборной агитации, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По состоянию на 21:00 в полицию Киева поступило 41 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, из них - 24 факта связаны с незаконной агитацией. Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киевской области.

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме.