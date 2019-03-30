Выборы2019

Выборы

18:40 30.03.2019

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

1 мин читать

Более половины членов Палаты общин от находящихся у власти в Великобритании консерваторов призывают премьера Терезу Мэй согласиться на выход страны из ЕС без двустороннего соглашения с Брюсселем, сообщает в субботу газета The Independent.

По ее данным, 170 из 314 депутатов-консерваторов в нынешней ситуации выступают именно за вариант так называемого "жесткого" Brexit. Сторонники этой идеи письменно обратились к Т.Мэй с призывом вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года, причем вне зависимости от того, будет к тому времени готова какая-то сделка, регламентирующая процесс Brexit, или же нет.

В пятницу британский парламент в очередной раз отклонил вариант сделки, согласованный Т.Мэй с Брюсселем. В случае отсутствия соглашения с ЕС датой Brexit, согласно решению ЕС, будет 12 апреля 2019 года. Этот дедлайн может быть продлен, если Т.Мэй представит план действий, способный вывести ее правительство из тупика.

Ранее в субботу сообщалось, что на следующей неделе премьер собирается сделать еще одну попытку получить в парламенте одобрение своего предложения по Brexit. В случае, если это сделать не удастся, правительство, как ожидается, может распорядиться о проведении досрочных выборов в парламент.

Теги: #консерваторы #brexit #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 30.03.2019
Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit

18:41 30.03.2019
Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

20:10 29.03.2019
Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

17:41 29.03.2019
Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

Еврокомиссия считает выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным сценарием

17:19 29.03.2019
Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

23:39 28.03.2019
Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

20:50 27.03.2019
Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

20:02 27.03.2019
Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

Британской палате общин вечером предстоит голосование по восьми вариантам Brexit

04:44 26.03.2019
Депутаты Великобритании поддержали идею голосования по разным вариантам Brexit

Депутаты Великобритании поддержали идею голосования по разным вариантам Brexit

13:36 25.03.2019
Еврокомиссия завершила подготовку к Brexit без соглашения

Еврокомиссия завершила подготовку к Brexit без соглашения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный – штаб

"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Аваков: У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Более 5,5 тыс. крымчан сменили место голосования для участия в выборах президента Украины

Гриценко заявил, что готов отдавать жесткие приказы уничтожать российские военные объекты на российской территории

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА