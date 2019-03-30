Выборы2019

Выборы

18:06 30.03.2019

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный – штаб

1 мин читать

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 30.03.2019
Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС

Боевики в субботу дважды обстреляли позиции ООС

13:54 30.03.2019
Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

12:59 30.03.2019
Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

12:59 30.03.2019
ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

07:20 30.03.2019
Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

18:14 29.03.2019
Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

09:35 29.03.2019
Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

07:17 29.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

18:14 28.03.2019
Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

09:53 28.03.2019
Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit – газета

"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Аваков: У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Более 5,5 тыс. крымчан сменили место голосования для участия в выборах президента Украины

Гриценко заявил, что готов отдавать жесткие приказы уничтожать российские военные объекты на российской территории

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА