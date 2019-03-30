Выборы2019

Выборы

11:14 30.03.2019

"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

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"Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Александра Вилкула и восстановления мира

Более 1,3 миллиона подписей в поддержку "Совместной инициативы мира" и кандидата в президенты Александра Вилкула собрали волонтеры "Оппозиционного блока" по всей стране, сообщает пресс-служба партии.

Участники масштабного Форума, который состоялся 29 марта в Харькове, подчеркнули, что это минимальное количество голосов, которые будут отданы за лидера оппозиции. 

"Прежде всего, я восстановлю мир в рамках Минских соглашений. За счет поддержки промышленности и реинтеграции Донбасса подниму экономику. Это обеспечит реальное повышение зарплат и пенсий. Снижу тарифы и цены. У нас профессиональная команда, мы объединили реальную оппозицию и к нам продолжают присоединяться. Это наш путь к успеху. В это воскресение на выборах мы сменим власть и построим сильную, мирную, богатую страну, в которой люди будут жить достойно. Это и есть задача, с которой я иду в президенты", – заявил А.Вилкул. 

Выступая на форуме в Харькове, Евгений Мураев, лидер партии  "НАШИ", сказал: "Я абсолютно уверен, что на сегодня есть все возможности у реальной объединенной оппозиционной политической силы, которая выдвинула своим кандидатом Александра Вилкула. Прошу всех прийти на выборы и поставить точку в курсе, разрушающем нашу страну. Только тот курс, которым пойдет наша страна и который будет осуществлять благодаря Александру Вилкулу, сделает нас действительно сильными и независимыми. Приходите, голосуйте и вперед к победе".

Михаил Добкин, лидер партии "Христианские социалисты", заявил, что будет голосовать за А.Вилкула: "Вилкул – единственный, который смог объединить вокруг себя всю настоящую оппозицию – всю без исключения".

Комментируя действия Юрия Бойко, М.Добкин подчеркнул, тот "вернулся к родным берегам и объединился с Администрацией президента". Как говорится, баба з возу – кобыле легче. "Дальше будет путь с теми, кто в самые сложные времена остался рядом. А попутчики в сложных ситуациях отскакивают, как грязь от ботинок".

Ростислав Шурма, глава Запорожской областной парторганизации "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", подчеркнул: "Ни одна сильная страна невозможна без развитой промышленности. Очень важно, что именно Александр Вилкул не понаслышке знает, что такое промышленность. Не просто заявляет, что хочет ее возродить, а знает, как это делать. Потому что 20 лет в промышленности. Мы все хотим, чтобы закончилась пятилетка войны и разрухи и началась пятилетка развития и благосостояния. Но она может случиться только в том случае, если президентом Украины станет Александр Вилкул".

Дмитрий Шенцев, народный депутат, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", Харьков, отметил: "Второго шанса у Украины может не быть. Власть запрещает говорить на языке предков, диктует, в какую церковь ходить, как должны называться улицы и города, каким памятникам мы должны нести цветы и каких героев прославлять. Пройдет еще пять лет – и скажут, что это не наши деды освободили Берлин. Мы говорим "нет" этой хунте! Мы верим в Вилкула, мы – одна команда. Как говорил герой Леонида Быкова, "драка будет страшная, враг не хочет отдавать нам небо, но наша задача – сбросить его оттуда". Давайте сделаем это вместе!".

Теги: #форум #вилкул #украина #выборы
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