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14:35 29.03.2019

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток – Фацевич

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Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток – Фацевич

Национальная полиция Украины до конца суток пятницы, 29 марта, возьмет под охрану все избирательные участки, заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Сегодня мы возьмем уже все избирательные участки под охрану, и будут завезены бюллетени", - сказал А.Фацевич во время ведомственного видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он также сообщил, что по состоянию на утро пятницы полиция приступила к охране почти 9 тыс. избирательных участков, на которые уже доставлены бюллетени, добавив, что это 29% от общего количества участков в стране.

По информации А.Фацевича, на этих участках работают уже более 10 тыс. правоохранителей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #избирательные_участки #фацевич #полиция #выборы
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