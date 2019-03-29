Выборы2019

Выборы

13:21 29.03.2019

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

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Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

В Гражданской сети "Опора" отмечают, что практика проведения предвыборной агитации кандидатом на пост президента Украины и действующим главой государства Петром Порошенко включала достаточно широкий перечень фактов с признаками злоупотребления административным ресурсом на выборах.

"Несмотря на единичные случаи использования властного ресурса со стороны других кандидатов, именно действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса", - говорится в обнародованном в пятницу третьем отчете организации по результатам наблюдения за выборами президента Украины в марте.

В частности, в "Опоре" указали на использование социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации П.Порошенко, сочетание агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний советов регионального развития. "Зафиксированные проблемы имеют потенциал негативного влияния на практическое обеспечение принципа равенства условий и возможностей для всех кандидатов на пост президента Украины", - считают в организации.

Наблюдатели отмечают, что во время отчетного периода Кабинетом министров Украины были реализованы мероприятия по индексации пенсий и монетизации субсидий на оплату гражданами коммунальных услуг. По их оценкам, эти меры в сфере социальной защиты стали важной частью предвыборной кампании, учитывая их использование в агитационных материалах П.Порошенко.

Также в отчетном периоде наблюдатели "Опоры" продолжали фиксировать нарушения законодательных ограничений по ведению предвыборной агитации всеми кандидатами в президенты Украины. Наиболее распространенными были случаи распространения печатных агитационных материалов без предусмотренных законом исходных данных. При этом количество таких нарушений уменьшилось, по сравнению с предыдущими периодами наблюдения.

В разных регионах наблюдатели "Опоры" обнаружили печатные материалы без исходных данных в пользу кандидатов Руслана Кошулинского, Александра Шевченко, Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и других.

Теги: #опора #выборы
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