Выборы2019

Выборы

19:45 28.03.2019

Гриценко: Отказ от участия в дебатах - это пренебрежение к избирателю

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Гриценко: Отказ от участия в дебатах - это пренебрежение к избирателю

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал отказ других кандидатов от участия в прямых дебатах пренебрежением к избирателю.

"Отказ от участия в прямых дебатах это пренебрежение к избирателю. Это попытка перейти в космический, виртуальный режим. Это обман страны. Я не хочу больше обманов", - прокомментировал политик в эфире Oboz TV то, что Олег Ляшко и Юрий Бойко не пришли на дебаты с ним.

Он также добавил, что и сейчас готов выйти вместе с Юлией Тимошенко, Петром Порошенко или Владимиром Зеленским на открытые дебаты. Но, добавил лидер "Гражданской позиции", более интересно ему было бы дебатировать с В.Зеленским.

"Я готов и сейчас с Зеленским к честному, конструктивному разговору, и перед вторым туром. Для страны это был бы интересный вариант - дебаты Зеленский-Гриценко. И мировоззренчески, и профессионально, и по существу", - сказал А.Гриценко.

Напомним, 27 марта в программе "Обратный отсчет" на канале UA: Первый должны были дебатировать А.Гриценко, О.Ляшко и Ю.Бойко, но двое последних не пришли.

Теги: #дебаты #кандидаты #выборы #гриценко
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