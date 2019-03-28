В президентской гонке лидируют Зеленский, Бойко, Тимошенко и Порошенко – соцопрос

На выборах президента Украины больше всего граждан готовы проголосовать за шоумера Владимира Зеленского - 23,2% из тех, кто определился и будет голосовать, 16,7% - за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 16,3% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 15,9% - за действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Общественный союз "Фонд инновационных проектов" с 20 по 26 марта 2019 года.

Социологи также отметили, что 6,4% опрошенных не собираются голосовать, а 8,7% затрудняются с ответом.

Всего опрошено 1207 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Опрос проводился на всей территории Украины на подконтрольных территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.