В Киеве с пятницы приступят к охране участковых избирательных комиссий, заявки на проведение акций 31 марта не поступали – полиция

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что расположенные на территории столицы Украины окружные избирательные комиссии уже взяты под охрану сотрудниками полиции, а участковые избирательные комиссии (УИК) будут постепенно браться под охрану полицейскими с пятницы, 29 марта.

На брифинге в Киеве в четверг А.Крищенко подчеркнул, что осуществлять охрану правопорядка на избирательных участках будет только полиция Киева, исключением станет привлечение муниципальной стражи для охраны правопорядка в общественных местах, но и они будут осуществлять свою деятельность совместно с полицией.

По его словам, полиция Киева с понедельника переведена на усиленный режим работы, в частности отменены отпуска и отгулы. А.Крищенко отметил, что такие меры дадут возможность на период финала избирательной компании и голосования задействовать 6 тыс. полицейских, которые будут обеспечивать общественный порядок на избирательных округах и участках.

"Окружные избирательные комиссии уже взяты под охрану полицией. Сегодня начался процесс, согласно с графиком ЦИК, завоз бюллетеней. Завоз бюллетеней в городе Киеве на участковые избирательные комиссии также согласно с графиком начнется с пятницы, и одновременно с этим все избирательные участки будут браться под охрану полиции", - сказал А.Крищенко.

По его словам, на каждом участке будет не мене двух сотрудников полиции.

Начальник столичного главка отметил, что полиция уже сформировала группы взывотехников для быстрого реагирования на возможные сообщения о минировании.

А.Крищенко также добавил, что на данный момент у полиции нет заявок на проведение акций в Киеве в день выборы, но если они будут, то полиция сможет обеспечить порядок.

В целом, по словам начальника столичной полиции, по состоянию на четверг на территории Киева зафиксировано 39 связанных с избирательных процессом уголовных производств, из них 24 - хулиганские действия.