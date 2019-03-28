Выборы2019

Выборы

12:34 28.03.2019

Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос "Соцмониторинга" и УИСИ им.Яременко

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Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос "Соцмониторинга" и УИСИ им.Яременко

Лидером президентского рейтинга менее чем за неделю до дня голосования остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно обнародованным в четверг данным проведенного 18-26 марта социологического опроса, за В.Зеленского готовы проголосовать 22,8% опрошенных, за Ю.Тимошенко - 12,6% респондентов, за П.Порошенко – 12%.

На четвертом месте – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать голоса 7,1% респондентом, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко – 6,6%, за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула – 4,8% респондентов.

Среди определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании В.Зеленского готовы поддержать 29,1% респондентов, Ю.Тимошенко 16%, П.Порошенко 15,3%. За А.Гриценко готовы отдать голос 9,1% опрошенных, за Ю.Бойко – 8,4%, за А.Вилкула – 6,1% респондентов.

Вместе с тем, заявили, что не намерены принимать участие в голосовании 8,4% опрошенных, а отказались отвечать на вопросы социологов или же затруднились с ответом 13,1% респондентов.

Украинский институт социальных исследований им.А.Яременко и Центр "Социальный мониторинг" провели два всеукраинских опросы общественного мнения: первая волна опроса проводилась с 18 по 24 марта 2019г (выборка 2040 респондентов); вторая волна опроса проводилась с 22 по 26 марта 2019г (выборка 2000 респондентов). Объединенный массив данных – 4040 респондента.

Метод сбора информации: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Выборочная совокупность: репрезентативная по возрасту (население от 18 лет и старше), статью, типу населенного пункта и региону; стандартное отклонение +/- 2,2% для волн, объединенный массив данных 4040 +/- 1,68%; уровень кооперации респондентов волна первая 57%, волна вторая 51%.

Теги: #рейтинг #выборы #опросы2019
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