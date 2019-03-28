Тимошенко заявила, что ее первой задачей на посту президента будет начать процесс возвращения мира в Украину

Первый шаг нового президента - посадить за стол переговоров лидеров стран-гарантов Будапештского меморандума и начать процесс возвращения мира в Украину, сказала лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Задача нового президента - немедленно собрать за столом переговоров лидеров стран-гарантов, начать настоящий переговорный процесс, который принесет нам мир. С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично и могу сказать: не только мир будет возвращен на Донбасс - Донбасс будет возвращено в Украину", - сказала она во время митинга в Очакове Николаевской области, сообщают в пресс-службе политсилы в четверг.

Также кандидат в президенты отметила, что ее команда сейчас ведет переговоры о создании после выборов Международного фонда возрождения и развития Донбасса. Те страны-подписанты, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ, будут такой фонд составлять.

Кроме того, глава "Батькивщины" отметила: мнение некоторых людей о том, что Донбасс и Крым - не украинские, что там не хотят Украины, не соответствует действительности. Ю.Тимошенко недавно посетила Донецкую и Луганскую области, где пообщалась с тысячами людей.

"Они пришли передать добрые слова надежды, сказать, что они сердцем и душой с Украиной. И если 2 млн людей из оккупированного Донбасса поехали не в РФ, не в Европу, а в Украину, они опровергли миф, что Донбасс и Крым - не украинские. Донбасс и Крым - это Украина", - убеждена политик.

Ю.Тимошенко заверила, выполняя Новый курс - пошаговый план действий выхода страны из кризиса, за несколько лет мы поднимем Украину, которая имеет все ресурсы и, к сожалению, имеет руководство, которое не дает стать ей на ноги.

"Мы покажем, как должна жить Украина и крымская стена рухнет, а Крым вернется в Украину", - подытожила она.