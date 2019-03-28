Выборы2019

Выборы

10:01 28.03.2019

Тимошенко: За 5 лет украинцы будут среди самых успешных народов Европы

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Тимошенко: За 5 лет украинцы будут среди самых успешных народов Европы

За следующие 5 лет украинцы должны стать одним из самых успешных народов Европы, а закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления поможет Новый курс - пошаговый план действий, заявила лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы должны отстранить эту мафию. Мы примем Новую Конституцию, которая восстановит справедливость в нашей стране и даст возможность людям влиять на жизнь государства и власть", - сказала она на митинге в Николаеве, сообщают в пресс-службе политсилы.

Ю.Тимошенко напомнила, что все необходимые стране изменения прописаны в инициированном ею Новом курсе. Здесь, по ее словам, предусмотрены условия для лучшей жизни каждого украинца.

В частности, пошаговый план действий кандидата в президенты включает введение медицинского страхования. Так, работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство.

При этом лидер "Батькивщины" обещает, что минимальная пенсия и зарплата будут не менее прожиточного минимума - 4425 грн. Она считает, что за 5 лет Украина должна подняться по уровню доходов к соседней Польше.

"Это будет одним из первых шагов. Пенсии для тех, кто имеет минимальный стаж, будут не меньше, чем прожиточный минимум - 4425 грн, а у тех, кто имеет больший стаж, она будет больше", - сообщила кандидат в президенты и добавила, что будет введена также персонифицированная пенсионная система.

К тому же, по словам Ю.Тимошенко, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут. И поможет в этом недавнее решение Окружного административного суда г. Киева.

"Три года я боролась в судах против президента и правительства за эти несправедливо установленные тарифы. Судьи, марионетки президента, три года решение не принимали. А теперь накануне выборов, приняли - тарифы были установлены незаконно и они необоснованны. Это значит, что новому президенту нужно выполнить это решение суда", - подчеркнула политик.

Новый курс также предусматривает создание условий для достойной жизни молодежи: обеспечение работой, зарплатой и жильем.

Ю.Тимошенко заявила, что подписала обязательства кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины, в котором четко определен перечень конкретных шагов, которые она воплотит в жизнь после победы, ведь доверия к политикам у людей нет.

"Если новый президент не выполнит обязательства, то ему можно не ходить на парламентские выборы. Я как опытный политик не взяла обязательства, которые не смогу выполнить. Мы с вами это сделаем", - подытожила глава "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы #новый_курс
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