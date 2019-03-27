Выборы2019

Выборы

18:41 27.03.2019

Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

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Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

Президент Украины Петр Порошенко выступает за обязательное проведение предвыборных дебатов.

В интервью украинским телеканалам в среду вечером он высказал убеждение, что дебаты должны быть обязательным элементом избирательной кампании.

П.Порошенко считает "самоубийством" отказ кандидата от дебатов. "Потому я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться. И о тех, кто откажется от дебатов, безусловно, украинцы должны сделать выводы. Значит, есть что скрывать, есть чего бояться", - сказал он.

Теги: #дебаты #порошенко #украина #выборы
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