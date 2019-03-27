Порошенко: Первым приоритетом после выборов будет вопрос Крыма

Деоккупация Крыма останется приоритетом и после президентских выборов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Моим первым приоритетом сразу же после выборов будет вопрос Крыма", - заявил П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду.

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Крыма является для него принципиальным.

"Я не собираюсь торговать Крымом, как некоторые, мы не собираемся говорить, что Крым - это когда-нибудь потом", - отметил П. Порошенко.

По словам президента, в деоккупации Крыма помогут и санкции против Российской Федерации в связи с агрессией против Украины, и иски Украины против России в международных судах.