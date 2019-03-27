В СБУ заявили, что в данный момент нет уголовных дел относительно перелета в Москву Бойко и Медведчука

В Службе безопасности Украины заявили, что в данный момент нет никаких уголовных производств относительно перелета в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука.

"Относительно перелета (в Москву Ю.Бойка и В.Медведчука - ИФ), еще никаких производств нет. Вы знаете, что сегодня генеральный прокурор сказал, что будет возбужденно такое уголовное производство, но пока, к сожалению, такой информации по результатам вылета Бойка и Медведчука в Москву нет", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Даниил Доценко журналистам в среду в Киеве.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужбе), Государственной пограничной службе Украины и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию Ю.Бойко и В.Медведчука.

Так в ходе заседания правительства в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом Ю.Бойко и В.Медведчук смогли вылететь в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, и беспрепятственно вернуться назад.

В ответ на это обращение министра В.Гройсман поручил Госавиалужбе и пограничникам проверить, где и кем было нарушено украинское законодательство. "Я на основании ваших слов (А.Авакова - ИФ), просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, "Укравиаруху" проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием Кабинета министров Украины", - сказал премьер.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в среду будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Ю.Бойко и В.Медведчука в Россию.