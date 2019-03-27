Бойко обещает снизить цену на газ и обеспечить стабильную работу промышленности

Снижение стоимости энергоносителей обеспечит стабильную работу отечественной промышленности, считает народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Чем дешевле энергоносители, тем более конкурентоспособны отечественные предприятия. Поэтому снижение их стоимости является одной из главных задач на сегодня - от этого зависит работа украинской промышленности, а значит и развитие экономики в целом", - сказал он во время рабочей поездки в Сумы во вторник, сообщается на сайте политсилы.

При этом Ю.Бойко подчеркнул, что нынешняя ситуация в промышленности приводит к тому, что украинские специалисты уезжают работать заграницу.

"У российских предприятий газ по 70 долларов, а нашим продают по 350. Кредиты в Европе под 2% годовых, а у нас под – 22%. Как можно конкурировать в таких условиях? Конкурируют, к сожалению, только за счет низкой заработной платы. А к чему это приводит? К тому, что люди уезжают на Запад, уезжают в РФ, туда, где выше зарплаты. Конкурировать за счет низкой зарплаты – значит оголять рабочие места. В итоге получается замкнутый круг", - заявил политик.

"Выход только один - снижать стоимость энергоносителей, защищать свой рынок, лоббировать на внешних рынках отечественную продукцию - т.е. делать то, что делает любое нормальное государство. Но нынешнюю власть это не волнует, она лишь политическими спекуляциями пытается продлить свое существование. После нашей победы на выборах ситуация кардинально изменится - мы переломим негативную тенденцию в экономике, окажем поддержку промышленности, а специалисты вернутся в страну", - отметил основатель "Оппозиционной платформы".

Также Ю.Бойко добавил, что для успешного возрождения промышленности надо возвращать российский рынок.

"Нормализация отношений между странами будет способствовать стабилизации работы украинских предприятий, созданию новых рабочих мест", – резюмировал он.