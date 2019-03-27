Выборы2019

Выборы

13:42 27.03.2019

Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

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Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

В победу на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского украинцы верят больше, чем в победу действующего главы государства Петра Порошенко, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 20 по 25 марта.

Согласно результатам социсследования, обнародованным в среду, наибольшую поддержку среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, получает В.Зеленский (24,6%), второе место занимает П.Порошенко (14,8%). За лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%, и она занимает третье место в президентской гонке.

За кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% тех, кто намерен принять участие в голосовании, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,4% и 5,3% соответственно. Другие кандидаты набирают менее 4% голосов.

Кроме того, на данный момент 16,6% избирателей еще не определились и не знают, за кого отдадут свой голос в день выборов. Этой категории респондентов был задан вопрос "Даже если сейчас Вы еще не определились со своим выбором, к кому из следующих кандидатов Вы склоняетесь больше?" Среди неопределенных люди больше всего склоняются к В.Зеленскому (15,4%), в П.Порошенко (9%), Ю.Бойко (5,7%), Ю.Тимошенко (4,8%) и Гриценко (4,5%).

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины. Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают В.Зеленского - 28,5%. Победу П.Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Ю.Тимошенко -12,7%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Около четверти опрошенных (24,4%) не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим Президентом Украины.

Общенациональное исследование проводилось с 20 по 25 марта 2019 года методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса). Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%

Исследование было проведено в рамках подготовки к проведению экзит-пола Центра "Социс".

Теги: #рейтинг #социс #выборы #опросы2019
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