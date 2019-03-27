Команда Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий

Штаб и команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий.

"Мы будем проводить параллельный подсчет голосов и оперативно информировать о нем. Наша цель – максимально уменьшить время от того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина. Сейчас это может быть приблизительно час, больше часа, и что за это время происходит – никто не знает. Что-то может происходить на избирательном участке, на пути от участка до окружной комиссии", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" координатор "ЗЕ!Команды" в регионах Александр Корниенко.

Эксперт в сфере информационных технологий Александр Ольшанский рассказал о существующей системе, которая представляет собой базу данных, "заточенную" под геолокацию, куда собираются все источники открытых данных. "Там есть данные о том, сколько в каждой школе учится, сколько в каждой больнице врачей, сколько пенсионеров на какой территории, сколько собрали налогов. Только источников данных 300 тысяч, все открытые реестры, райадминистрации", - отметил он.

А.Ольшанский сообщил, что в предоставленной "ЗЕ!Команде" части этой системы в качестве "подложки" сделаны избирательные участки, каждый наблюдатель вводит свой логин и пароль, и дальше может вводить явку избирателей, и максимально быстро ввести данные результатов подсчета голосов.

"Поскольку оно все геолоцированно, то мы точно знаем, где находится этот человек. То есть он не прислал нам данные, сидя дома, и точно понимаем, что он прислал данные с комиссии. Соответственно, можно считать любые корреляцию чего-то с чем-то, например, явки избирателей с их голосами", - подчеркнул он.

Главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук отметил, что данная система будет помогать фокусировать внимание на тех участках и округах, где могут быть проблемы.

"Мы тренировали своих наблюдателей и юристов видеть аномальную явку, и заранее нам сообщать о таких фактах. Надеемся на огромное количество наблюдателей на участках, уже говорили о молодежи и смартфонах. По опыту, если есть достаточно внимания и контроля на участках, то удается превентивно избежать каких-то массовых фальсификаций. Также мы нацелены на то, что соберем 100% протоколов с мокрыми печатями", - указал он.

В штабе В.Зеленского сообщили, что заполнили на 85% свою квоту по членам участковых избирательных комиссий, имеют 100% членов окружных комиссий и 100% доверенных лиц кандидата. На сайте ЦИК указано, что от "Команда Зе" зарегистрирован 11 тыс. 921 официальный наблюдатель, что является вторым по численности среди общественных организаций, и рассчитывают, что их количество вырастет еще до 15 тыс.

"Все эти люди являются волонтерами, впервые в истории Украины такое количество людей согласилось бесплатно наблюдать за выборами. Кроме того, 60% этих людей возрастом до 30 лет. Это будет первая диджитализированная команда волонтеров-наблюдателей на выборах. То есть это будут люди, которые дружат со смартфоном, с Интернетом, со стримом. Умеют и будут это все делать", - отметил координатор "ЗЕ!Команды" А.Корниенко.

Также в юридической команде В.Зеленского работают 300 профессиональных адвокатов, которые закреплены за всеми 199 избирательными округами.