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12:19 27.03.2019

Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

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Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в среду будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

"Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - сказал генпрокурор, выступая на заседании Кабинета министров в среду, отвечая на соответствующие замечания министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной авиационной службе Украины, Государственной пограничной службе Украины и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию Ю.Бойко и В.Медведчука.

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа. В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины – Ю.Бойко и В.Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

Президент Украины Петр Порошенко осудил этот визит и выразил убеждение, что Ю.Бойко и В.Медведчук обсуждали в Москве объединение против Украины.

Теги: #луценко #бойко #гпу #медведчук
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