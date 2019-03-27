Наливайченко заявил о причастности 2-х кандидатов в президенты к убийству и хищениям

Кандидат в президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что претендующих на пост главы государства Анатолия Гриценко и Игоря Смешко нельзя допустить к власти из-за якобы их причастности к ряду преступлений.

"Я действительно настаиваю и стою на позициях, что такие позорные убийства, как убийство журналиста Гонгадзе, отравление кандидата в президенты Ющенко, хищения украинской армии бывшими министрами обороны Януковича, к которым относится один из кандидатов, которых вы назвали... Не просто нельзя с ними объединяться, а этих людей во власть нельзя пускать. Они должны быть давно в Антикоррупционном суде. Один из них, а второй должен быть в Генеральной прокуратуре и в суде за причастность к отравлению кандидата в президенты. С кем объединяться?", - сказал В.Наливайченко в эфире "Свобода слова" на телеканале "ICTV", отвечая на вопрос о возможном союзе с А.Гриценко и И.Смешко, сообщает пресс-служба политика.