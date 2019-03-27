Выборы2019

Выборы

11:14 27.03.2019

Князев: В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

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Князев: В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Национальная полиция Украины на сегодняшний день пока не зафиксировала информации о возможных конкретных угрозах на выборах президента Украины 31 марта, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы готовы ко всем возможным угрозам, которые могут быть. На сегодняшний день все, что регистрируется, обнародуется нашими спикерами в регионах и в центральном аппарате", - сказал С.Князев в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, есть ли в настоящее время оперативная информация о возможных провокациях и других угрозах на выборах.

Он подчеркнул: "Каких-то конкретных на сегодняшнее утро угроз на конкретных участках или в конкретных регионах пока что не зафиксировано".

Теги: #князев #полиция #выборы
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