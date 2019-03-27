Вилкул: Власть готовит фальсификации, но мы будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие

Президентские выборы 2019 года станут самыми грязными в истории независимой Украины, заявил кандидат в президенты от "Оппозиционного Блока" Александр Вилкул.

"О том, что грядут фальсификации, говорят везде. И власть действительно попытается повлиять на голосование. Первая технология – это так называемое ковровое бомбометание, когда всем пенсионерам выдают по 2410 грн., надеясь таким образом улучшить их отношение к Порошенко. Сюда же можно добавить и так называемую монетизацию, когда у людей отбирают субсидии и выплачивают деньги, которых, правда, недостаточно, чтобы покрыть рост тарифов. Вторая – система фальсификации до избирательного участка. Это знаменитые "сетки": "сотники", "десятники" попытаются привести людей на участки. И третий способ – это фальсификация непосредственно на избирательных участках, то есть "вбросы", "карусели" и т. д.", - сказал он в эфире телеканала "НАШ", сообщила пресс-служба политика во вторник.

А.Вилкул подчеркнул, что систему скупки голосов и фальсификации может построить только власть. Ни один кандидат от оппозиции на такое физически не способен, добавил политик.

"Но мы будем бороться за каждый голос, за каждый протокол. У нас будут на каждом избирательном участке наблюдатели, члены комиссии. Мы не дадим украсть выбор украинцев", - заявил кандидат в президенты.

По его мнению, власть на этих выборах обречена на провал.

"В 2019 году уже нельзя представить, чтобы пришел большой богатый дядя, показал конфету в яркой упаковке и сказал: "Вот вам конфета, проголосуйте за меня". Люди не поверят ему. Власть считает, что мы не понимаем, что на этом "добром и хорошем дяде" – тысячи смертей украинцев от войны, мародерство и воровство на армии, разрушенная экономика. У нынешнего руководства страны ничего не получится. Они слишком плохо думают о людях. Украинцы уже во всем разобрались и проголосуют за мир и развитие", – резюмировал А.Вилкул.