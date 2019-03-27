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06:50 27.03.2019

Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

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Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

Намерение обратиться в суд с иском против канала "1+1" обосновано необходимостью защитить интересы государства, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать, я принял решение – я подам иск против канала и это является элементом защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить. И ничего у вас не выйдет, реванша не будет", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко высказал уверенность, что суд докажет его правоту и "ни у кого больше не будет желания использовать средства массовой информации для дестабилизации ситуации в нашем государстве".

"Мной подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, П.Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении А.Герасимова.

Штаб П.Порошенко призвал граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения… Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью… Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении А.Герасимова.

Теги: #президент #телеканал #иск
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